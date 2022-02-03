Во Франции начато расследование в отношении телеканала Russia Today на французском языке

Проверка в отношении RT France началась после запрета вещания RT DE в Германии Фото: depositphotos.com

Со ссылкой на данные французского журнала Challenges она сообщила, что несколько ассоциаций пожаловались на упущения в освещении выступлений "желтых жилетов" и ситуаций в Сирии и Центральноафриканской Республике.

Федорова называет данное решение спланированной акцией и отмечает, что информация о начале проверки в отношении RT France появилась на следующий день после запрета вещания RT DE в Германии. Телеканал запросил разъяснения у регулятора, ответ пока не получен.