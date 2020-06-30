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В Латвии запретили телеканал Russia Today

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание семи телеканалов из группы RT (ранее – Russia Today), "которые латвийские органы безопасности считают наиболее влиятельными российскими пропагандистскими каналами на Западе".

Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 30 июня. "RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, так как находятся под эффективным контролем лица, на которое распространяются санкции, наложенные Советом ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – подчеркивается в заявлении. Речь идет о российском пропагандисте Дмитрии Киселеве, генеральном директоре МИА "Россия сегодня" (RT – структурное подразделение МИА).

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