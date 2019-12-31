Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Редакцию российского ресурса "Sputnik Эстония" покинули все сотрудники

В "Россия сегодня" заявили, что все сотрудники их редакции "Sputnik Эстония" уволились из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей, и связали это с санкциями, которые Евросоюз ввел против РФ за агрессию против Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "России сегодня" заявили, что из редакции уволились все
В "России сегодня" заявили, что из редакции уволились все
Фото: sputnik-news.ee

31 декабря агентство "Россия сегодня", гендиректором которого является пропагандист Дмитрий Киселев, проинформировало, что из их редакции "Sputnik Эстония" уволились все сотрудники.

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией", – сказано в сообщении.

Происходящее пропагандисты назвали "беспределом эстонского режима" и заявили, что эстонские силовики пригрозили сотрудникам "Sputnik Эстония" уголовным преследованием, если они не уволятся до 1 января.

"Свои действия власти страны объясняют санкциями, введенными Евросоюзом в 2014 году против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине", – утверждают в "Россия сегодня".

В материале также отмечается, что речь идет о санкциях против Киселева, которые в ЕС расширили "на все агентство и журналистов".

Киселев на российском телевидении ведет программу "Вести недели". Он известен своими провокационными заявлениями. В марте 2014 года он утверждал, что Россия может превратить США в радиоактивный пепел. В том же месяце Киселев был занесен в список лиц, которым запрещен въезд в Европейский союз. Также Киселев включен в санкционные списки Канады, Швейцарии и ряда других стран.

Теги: Россия, Эстония, санкции, Дмитрий Киселев, пропаганда, журналисты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS