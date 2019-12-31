Редакцию российского ресурса "Sputnik Эстония" покинули все сотрудники

В "Россия сегодня" заявили, что все сотрудники их редакции "Sputnik Эстония" уволились из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей, и связали это с санкциями, которые Евросоюз ввел против РФ за агрессию против Украины.

В "России сегодня" заявили, что из редакции уволились все Фото: sputnik-news.ee

31 декабря агентство "Россия сегодня", гендиректором которого является пропагандист Дмитрий Киселев, проинформировало, что из их редакции "Sputnik Эстония" уволились все сотрудники.

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией", – сказано в сообщении.

Происходящее пропагандисты назвали "беспределом эстонского режима" и заявили, что эстонские силовики пригрозили сотрудникам "Sputnik Эстония" уголовным преследованием, если они не уволятся до 1 января.

"Свои действия власти страны объясняют санкциями, введенными Евросоюзом в 2014 году против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине", – утверждают в "Россия сегодня".

В материале также отмечается, что речь идет о санкциях против Киселева, которые в ЕС расширили "на все агентство и журналистов".

Киселев на российском телевидении ведет программу "Вести недели". Он известен своими провокационными заявлениями. В марте 2014 года он утверждал, что Россия может превратить США в радиоактивный пепел. В том же месяце Киселев был занесен в список лиц, которым запрещен въезд в Европейский союз. Также Киселев включен в санкционные списки Канады, Швейцарии и ряда других стран.