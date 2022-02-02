Германия запретила вещание канала Russia Today на немецком языке. Симоньян назвала это "полной чушью"

Федеральный медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ. С 1 февраля трансляция и распространение любых программ канала в Германии запрещены. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram на решение немецкой комиссии, назвав его "полной чушью".

"Сегодня немецкий регулятор MABB постановил, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и в приложении RT, а также на платформе "Одиссей". RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе – ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Это полная чушь. Вещать не прекратим", – заявила пропагандистка.

Симоньян предложила Роскомнадзору запретить Deutsche Welle "вещание на их собственном сайте".