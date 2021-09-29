В России пригрозили заблокировать YouTube за удаление немецких каналов Russia Today

В YouTube объяснили, что российские каналы распространяли ложную информацию о COVID-19 Фото: depositphotos.com

Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому Russia Today. В случае неисполнения требования Роскомнадзор угрожает заблокировать видеохостинг на территории России.

В ведомстве утверждают, что Google подобными действиями нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой.