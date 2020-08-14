Главред Russia Today призвала "зеленых человечков" навести порядок в Беларуси

Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала в Twitter, что настало время вводить в Беларусь "вежливых людей". Она считает, что российские военные умеют наводить порядок.

Россия посылала "вежливых людей" на захват стратегических объектов в Крыму Фото: EPA

Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала "вежливых людей" навести порядок в Беларуси. Об этом она написала в Twitter.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", – написала она.

А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно.



Как они умеют. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 14, 2020

Симонян опубликовала этот твит в серии записей, где она высказывает мнение о ситуации в Беларуси.

"Вежливыми людьми" или "зелеными человечками" называли солдат в камуфляжной форме без опознавательных знаков, которых Россия направила в 2014 году в Крым захватывать административные здания и стратегические объекты.

После аннексии Крыма в некоторых городах полуострова появились памятники этим людям.

Так, в центре Симферополя у здания Верховного совета Крыма в июне 2016 года установили памятник "Вежливые люди".

Подобный памятник открыли и в Бахчисарае. Он изображает российского солдата с котом в руках.