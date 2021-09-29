YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года Фото: currenttime.tv

"YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления. Наш канал – в пятерке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории "Новости и политика" по данным Tubular", – отметила Токтосунова.

Представитель YouTube объяснил Deutsche Welle удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19. Видеохостинг сначала заблокировал вещание на неделю.

RT решил использовать использовать второй канал под названием Der Fehlende Part (в переводе с немецкого "недостающая часть"), чтобы избежать блокировки. В результате оба канала закрыли из-за нарушений условий использования YouTubе, сказал представитель компании.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала в Telegram действия видеохостинга "медийной войной".

"За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она.