Лукашенко подтвердил, что российские журналисты работают на государственном белорусском телевидении

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что пригласил журналистов-россиян на государственную Белтелерадиокомпанию (БТ) вместо бастующих белорусов. Об этом он сказал 21 августа на встрече с работниками агрокомбината "Дзержинский", пишет БЕЛТА.
Лукашенко пояснил, что российских журналистов привлекли после того, как некоторые из сотрудников телекомпании, по его словам, "выскочили на улицы и начали митинговать".
Он уточнил, что попросил россиян дать две-три группы журналистов. "Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", – сказал Лукашенко.
По его словам, россияне еще не приехали, а некоторые участники забастовки уже решили продолжить работу в БТ. При этом возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусам.
"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей, – подчеркнул президент. – Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку".
19 августа белорусские СМИ сообщили, что в Минске сотрудников БТ, которые не работают из-за забастовки, заменили работниками российского СМИ Russia Today.
Забастовка Белтелерадиокомпании началась 17 августа. Часть сотрудников подписала уведомление на имя руководителя БТ Ивана Эйсмонта, в котором требовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. На 17 августа документ подписали 260 человек, сообщил РБК участник акции и режиссер белорусского телевидения Вячеслав Ломоносов.
С начала протестов с государственных телеканалов в Беларуси уволилось несколько телеведущих и журналистов, в том числе глава президентского пула, ведущий ОНТ Дмитрий Семченко.
Белорусские государственные СМИ называли протестующих провокаторами, снимали несбалансированные сюжеты о задержанных, у которых спрашивали, "будут ли они еще делать революцию". 13 августа на телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет о допросе оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В нем говорилось о планах "по дестабилизации ситуации в Беларуси", а в это время показывали кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карточкой с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.
СМИ называли имена как минимум четырех погибших во время протестов.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.