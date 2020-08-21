Лукашенко подтвердил, что российские журналисты работают на государственном белорусском телевидении

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа заявил, что пригласил журналистов российских телеканалов на работу в государственную Белтелерадиокомпанию вместо бастующих белорусов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что пригласил журналистов-россиян на государственную Белтелерадиокомпанию (БТ) вместо бастующих белорусов. Об этом он сказал 21 августа на встрече с работниками агрокомбината "Дзержинский", пишет БЕЛТА.

Лукашенко пояснил, что российских журналистов привлекли после того, как некоторые из сотрудников телекомпании, по его словам, "выскочили на улицы и начали митинговать".

Он уточнил, что попросил россиян дать две-три группы журналистов. "Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", – сказал Лукашенко.

По его словам, россияне еще не приехали, а некоторые участники забастовки уже решили продолжить работу в БТ. При этом возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусам.

"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей, – подчеркнул президент. – Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку".

19 августа белорусские СМИ сообщили, что в Минске сотрудников БТ, которые не работают из-за забастовки, заменили работниками российского СМИ Russia Today.