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Общенациональная забастовка – самая сильная санкция в отношении режима Лукашенко – белорусский оппозиционер

Самая большая санкция в отношении режима Александра Лукашенко, занимавшего пост президента Беларуси пять сроков подряд, это прежде всего забастовка крупнейших предприятий страны.

Один из промышленных гигантов Беларуси Минский тракторный завод бастует после выборов президента
Один из промышленных гигантов Беларуси – Минский тракторный завод  – бастует после выборов президента
Фото: ЕРА

В протестах, охвативших всю Беларусь после президентских выборов, самая главная санкция против Александра Лукашенко, находившегося на посту президента страны пять сроков подряд, самая главная санкция – это забастовка крупнейших предприятий. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал белорусский оппозиционер Александр Лебедько.

По его словам, 17 августа остановились практически все крупные предприятия страны, они выдвигают политические требования. Их основное требование – "Лукашенко, уходи!". Требование номер два – "Светлана Тихановская – наш президент" и "как перспектива – возможные честные парламентские и президентские выборы как некий пункт плана действий президента Светланы Тихановской".

Как сказал политик, главные санкции как угроза для Лукашенко – внутренние: от избирателей, граждан, налогоплательщиков страны. Общенациональная забастовка, которая сейчас набирает мощь, – это самая сильная санкция в отношении режима Александра Лукашенко, считает Лебедько.

К тому же, по его мнению, граждане Беларуси могут перейти к неким санкционным действиям в отношении власти. Например, перестать платить какие-то налоги, пошлины. И это тоже мощное санкционное оружие против режима Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов. В Минске 19 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих, которые собрались у проходной Минского тракторного завода.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, забастовка, санкции, протесты в Беларуси
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