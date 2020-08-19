Общенациональная забастовка – самая сильная санкция в отношении режима Лукашенко – белорусский оппозиционер

В протестах, охвативших всю Беларусь после президентских выборов, самая главная санкция против Александра Лукашенко, находившегося на посту президента страны пять сроков подряд, самая главная санкция – это забастовка крупнейших предприятий. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал белорусский оппозиционер Александр Лебедько.
По его словам, 17 августа остановились практически все крупные предприятия страны, они выдвигают политические требования. Их основное требование – "Лукашенко, уходи!". Требование номер два – "Светлана Тихановская – наш президент" и "как перспектива – возможные честные парламентские и президентские выборы как некий пункт плана действий президента Светланы Тихановской".
Как сказал политик, главные санкции как угроза для Лукашенко – внутренние: от избирателей, граждан, налогоплательщиков страны. Общенациональная забастовка, которая сейчас набирает мощь, – это самая сильная санкция в отношении режима Александра Лукашенко, считает Лебедько.
К тому же, по его мнению, граждане Беларуси могут перейти к неким санкционным действиям в отношении власти. Например, перестать платить какие-то налоги, пошлины. И это тоже мощное санкционное оружие против режима Лукашенко.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.
С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов. В Минске 19 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих, которые собрались у проходной Минского тракторного завода.