Общенациональная забастовка – самая сильная санкция в отношении режима Лукашенко – белорусский оппозиционер

Самая большая санкция в отношении режима Александра Лукашенко, занимавшего пост президента Беларуси пять сроков подряд, это прежде всего забастовка крупнейших предприятий страны.

В протестах, охвативших всю Беларусь после президентских выборов, самая главная санкция против Александра Лукашенко, находившегося на посту президента страны пять сроков подряд, самая главная санкция – это забастовка крупнейших предприятий. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал белорусский оппозиционер Александр Лебедько.

По его словам, 17 августа остановились практически все крупные предприятия страны, они выдвигают политические требования. Их основное требование – "Лукашенко, уходи!". Требование номер два – "Светлана Тихановская – наш президент" и "как перспектива – возможные честные парламентские и президентские выборы как некий пункт плана действий президента Светланы Тихановской".

Как сказал политик, главные санкции как угроза для Лукашенко – внутренние: от избирателей, граждан, налогоплательщиков страны. Общенациональная забастовка, которая сейчас набирает мощь, – это самая сильная санкция в отношении режима Александра Лукашенко, считает Лебедько.

К тому же, по его мнению, граждане Беларуси могут перейти к неким санкционным действиям в отношении власти. Например, перестать платить какие-то налоги, пошлины. И это тоже мощное санкционное оружие против режима Лукашенко.