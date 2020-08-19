В Минске ОМОН опять начал разгонять протестующих, есть задержанные

В Беларуси ОМОН задержал двух участников акции протеста под зданием Минского тракторного завода.

В МВД заявили, что разогнали акцию под МТЗ, так как протестующие "мешали заводчанам пройти на работу" Фото: tut.by

В Минске 19 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих, которые собрались у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает TUT.BY.

Под здание завода пришли около 500 сотрудников, которые накануне написали заявления об отпуске за свой счет, однако на территорию предприятия их не пустили – у всех у них были заблокированы пропуска. Рабочие намерены рассказывать другим своим коллегам об акциях солидарности и забастовках.

К работникам МТЗ присоединились и другие протестующие, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым на этот момент прибыло подкрепление – еще один автозак – снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом – на противоположную сторону улицы Долгобродской.

В министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили, что разогнали акцию под МТЗ, так как протестующие "мешали заводчанам пройти на работу". В МВД отметили, что задержали двух самых активных участников акции.

"В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Для рассмотрения дела об административном правонарушении будут направлены в суд", – отметили в министерстве.

Кроме того, ОМОН разогнал протестующих, которые собирались на Марш скорби в Минске, пишет NEXTA Live. У здания филармонии в Минске собралось около 150 человек, когда их начали разгонять силовики. Участники марша после разгона стали двигаться в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за ними. В итоге люди разошлись.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет.