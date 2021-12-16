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YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания

В Youtube закрытие каналов объяснили нарушением условий использования
В Youtube закрытие каналов объяснили нарушением условий использования
Фото: depositphotos.com

Видеохостинг YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции российской многоязычной сети информационных телеканалов RT – RT Deutsch, произошло это в день запуска телевещания на немецком языке. Об этом 16 декабря сообщил Telegram-канал "RT на русском".

Во время блокировки на канале шла прямая трансляция эфира. В пресс-службе Google объяснили, что канал удалили за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре 2021 года был заблокирован другой канал RT DE, сообщает РБК

"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – заявили в Google.

На закрытие канала отреагировала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян, она сообщила, что руководство компании выясняет причины произошедшего. 

Прокомментировала блокировку канала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написавшая в Telegram, что "ничего другого и не ожидалось". 

Контекст:

В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19. 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Теги: Германия, Google, YouTube, российские телеканалы, Russia Today, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, блокирование
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