YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания

Во время блокировки на канале шла прямая трансляция эфира. В пресс-службе Google объяснили, что канал удалили за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре 2021 года был заблокирован другой канал RT DE, сообщает РБК.

"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – заявили в Google.

На закрытие канала отреагировала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян, она сообщила, что руководство компании выясняет причины произошедшего.

Прокомментировала блокировку канала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написавшая в Telegram, что "ничего другого и не ожидалось".