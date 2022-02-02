В МИД России заявили об ответных мерах после запрета вещания в ФРГ Russia Today

В министерстве заявили, что телеканал вел деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание "в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ".

"Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE", – отметили в релизе.

В МИД добавили, что немецкий медиарегулятор проигнорировал озабоченность российской стороны.

"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", – подчеркнули в сообщении.

Немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии "полной чушью" и заявила, что канал не прекратит вещание.