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В МИД России заявили об ответных мерах после запрета вещания в ФРГ Russia Today

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В МИД РФ заявили, что немецкий медиарегулятор проигнорировал озабоченность российской стороны
В МИД РФ заявили, что немецкий медиарегулятор проигнорировал озабоченность российской стороны
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

В министерстве иностранных дел России 2 февраля прокомментировали запрет на вещание в Германии пропагандистского канала Russia Today (RT DE) на немецком языке. Реакцию опубликовала пресс-служба МИД.

В министерстве заявили, что телеканал вел деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание "в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ".

"Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE", – отметили в релизе.

В МИД добавили, что немецкий медиарегулятор проигнорировал озабоченность российской стороны.

"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", – подчеркнули в сообщении.

Немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии "полной чушью" и заявила, что канал не прекратит вещание.

Контекст:

В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19.

В декабре YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания.

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Теги: Россия, телевидение, МИД России, ФРГ, Russia Today, российская пропаганда, запрет, лицензия, Маргарита Симоньян, трансляция
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