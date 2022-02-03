В Германии назвали прекращение вещания в РФ Deutsche Welle "политической реакцией"

"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие ее офиса в Москве абсолютно неприемлемы. Судя по всему, это решение призвано стать ответной реакцией на решение органов государственной власти по СМИ запретить распространение лицензионной программы вещания RT DE. Однако уравнение не имеет под собой никаких оснований. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании государственный орган по средствам массовой информации принял решение. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию", – заявила Рот.

Она подчеркнула, что Deutsche Welle не связана с государством.

"Это означает, что в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния на программирование. Поэтому я настоятельно призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции. Во взаимоотношениях необходимы четкие шаги по деэскалации", – сказала министр.

Немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии "полной чушью" и заявила, что канал не прекратит вещание.

3 февраля в МИД РФ объявили о "первом этапе ответных мер", который включает, в частности, закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ.