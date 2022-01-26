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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе пять раз за сутки открывали огонь, двое военных ВСУ ранены

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Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы
Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 25 января, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, пострадали украинские военные. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В сторону Авдеевки Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки Донецкой области оккупанты обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного Донецкой области боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик Донецкой области российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.

В результате действий боевиков двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

По состоянию на утро текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/300377552117562

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: боевики, Марьинка, Авдеевка, Широкино, обстрелы, война в Украине, Пищевик, война на Донбассе, ООС
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