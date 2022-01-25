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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики ранили на Донбассе двух украинских военных, один из них в тяжелом состоянии – штаб ООС

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Раненые военнослужащие находятся в больнице
Раненые военнослужащие находятся в больнице
Фото: president.gov.ua

25 января на Донбассе в результате обстрелов боевиков были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое", – отметили в сообщении.

С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

"В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Широкино наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17", – рассказали в штабе.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/300030415485609

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Украина, Донбасс, боевики, раненые, Марьинка, наемники, Авдеевка, Широкино, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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