Глава Евросовета в разговоре с Зеленским выразил солидарность ЕС с Украиной

"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе", – написал глава Евросовета.

По словам Мишеля, он "подтвердил твердую солидарность ЕС с Украиной".

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.



I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022

Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с Мишелем текущую ситуацию и "ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов".

"Мы прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира и продолжения практического сотрудничества во всех областях. Благодарен ЕС за постоянную поддержку Украины", - написал президент.