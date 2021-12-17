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ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлевает эти санкции с 2014 года
Евросоюз продлевает эти санкции с 2014 года
Фото: EPA

Европейский Союз 16 декабря решил продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в своем Twitter сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

О том, что на саммите 16 декабря лидеры стран ЕС в очередной раз продлили экономические санкции против России, которые действуют с 2014 года, накануне сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС "единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России". Он также упомянул возможность новых санкций в случае эскалации российской агрессии. 

"Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это повлечет за собой огромные последствия и огромную цену. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских договоренностей", – написал политик.

Контекст:

В 2014 году, после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на востоке Украины, в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались. 

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (в прошлый раз они продлевались в июле 2021 года и должны были действовать до 31 января 2022 года; теперь их продлили до 31 июля 2022 года).

В марте 2015 года Европейский совет привязал продолжительность этих санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечных пользователей военного назначения в России. Санкции также ограничивают доступ России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Хронология продления и расширения санкций ЕС против России опубликована на сайте Европейского совета (решение от 16 декабря в нее на момент публикации новости еще не внесено).

Теги: Россия, санкции, экономика, агрессия, Европейский совет, Минские соглашения, Европейский союз, Евросоюз, Шарль Мишель, ЕС
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