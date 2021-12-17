ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

О том, что на саммите 16 декабря лидеры стран ЕС в очередной раз продлили экономические санкции против России, которые действуют с 2014 года, накануне сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС "единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России". Он также упомянул возможность новых санкций в случае эскалации российской агрессии.

"Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это повлечет за собой огромные последствия и огромную цену. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских договоренностей", – написал политик.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u — Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021