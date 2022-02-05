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Зеленский выбрал хороший подход, не нагнетая панику в связи с возможным вторжением России – Квин

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Квин выразила надежду, что США не нагоняют панику
Квин выразила надежду, что США не нагоняют панику
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Президент Украины правильно делает, что пытается не нагнетать панику среди населения в связи с российской агрессией. Такое мнение временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин выразила в интервью телеведущему Савику Шустеру, которое 5 февраля опубликовано на YouTube-канале Shuster online.

"Я понимаю, что президент Зеленский оказался на очень сложном пути между тем, что он хочет подготовиться на тот случай, если Россия решит прибегнуть к агрессии, но он также не хочет сеять панику у населения, стремится поднимать экономику. Все это можно понять. И, искренне говоря, мне кажется, он выбрал хороший подход с этой спокойной подготовкой, когда он не хочет нагонять панику", – сказала она.

Американский дипломат считает, что паника вряд ли будет полезной в данном случае.

"Мне кажется, он (Зеленский. – "ГОРДОН") пытается удержать очень осторожный баланс", – сказала Квин.

Она выразила надежду, что Соединенные Штаты "не нагоняют панику на людей".

"Мы только хотим дать миру понимание, что мы знаем, что Россия задумала. Мы не хотим быть просто безразличными и позволить России наращивать войска, дать им делать то, что они хотят, и чтобы что-то случилось ранее, чем кто-то заметит, – мы не хотим идти этим путем. Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России", – объяснила Квин.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2020 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, США, экономика, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, президент, паника, войска, Кристина Квин
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