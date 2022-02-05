Зеленский выбрал хороший подход, не нагнетая панику в связи с возможным вторжением России – Квин

"Я понимаю, что президент Зеленский оказался на очень сложном пути между тем, что он хочет подготовиться на тот случай, если Россия решит прибегнуть к агрессии, но он также не хочет сеять панику у населения, стремится поднимать экономику. Все это можно понять. И, искренне говоря, мне кажется, он выбрал хороший подход с этой спокойной подготовкой, когда он не хочет нагонять панику", – сказала она.

Американский дипломат считает, что паника вряд ли будет полезной в данном случае.

"Мне кажется, он (Зеленский. – "ГОРДОН") пытается удержать очень осторожный баланс", – сказала Квин.

Она выразила надежду, что Соединенные Штаты "не нагоняют панику на людей".

"Мы только хотим дать миру понимание, что мы знаем, что Россия задумала. Мы не хотим быть просто безразличными и позволить России наращивать войска, дать им делать то, что они хотят, и чтобы что-то случилось ранее, чем кто-то заметит, – мы не хотим идти этим путем. Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России", – объяснила Квин.

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