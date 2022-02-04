Квин об избрании главы САП: На кону репутация всех, кто говорил, что выполнит эту задачу, в том числе Зеленского

Квин предположила, что на членов комиссии по избранию главы САП влияют "корыстные интересы" Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Об этом Квин заявила в интервью телеведущему Савику Шустеру, которое прозвучало 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы подняли этот вопрос на самом высоком уровне с украинским правительством. Президент [Владимир] Зеленский сказал нашему президенту [Джо Байдену], что он это сделает. В отборочной комиссии есть определенные члены, прошедшие весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, готовые к работе. Но они [члены комиссии] отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам, – сказала Квин. – Весь процесс выполнен – так почему они этого не делают?"

Американский дипломат предположила, что на членов комиссии по избранию главы САП влияют "корыстные интересы", которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен.

"Я считаю, что все те, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте был кто-то, кто может помочь расследовать деяния коррумпированных, официально коррумпированных. Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление. А члены комиссии просто не выполняют свою работу", – отметила Квин.

По мнению временной поверенной в делах США в Украине, члены комиссии "должны сделать то, что они сказали, что сделают".

"Конкретно они сделали процесс. Они прошли процесс. Теперь они должны завершить процесс. Перестаньте слушать коррумпированные интересы, перестаньте слушать коррумпированных лиц, пытающихся остановить процесс. И просто доведите дело до конца", – указала Квин.

Шустер уточнил у Квин, на кону ли репутация президента Зеленского из-за избрания главы САП.

"Репутация всех, кто говорил, что выполнит эту задачу", – ответила Квин.