Конкурс на должность главы САП. Венедиктова говорит, что нужно "дождаться" решения комиссии

Венедиктову спросили, предоставил ли Офис генпрокурора информацию, которую запрашивала комиссия по избранию руководителя САП, и когда завершится конкурс.
"Офис генпрокурора обеспечивает техническое и организационное функционирование комиссии. Мы никоим образом не можем влиять на решение комиссии и все, что происходит, исходя из порядка действий комиссии, исходя из постановления Кабмина и закона Украины "О прокуратуре", в этих ограничениях для нас мы и действуем", – ответила она.
Глава Офиса генпрокурора призвала дождаться решений комиссии.
"Мы более 15 месяцев находимся в состоянии конкурса… Давайте дождемся их решений. Им тоже сложно, они все находятся в ситуации, когда на них оказывают влияние и, наверное, их внутреннее "я", и гражданское общество, и временной отрезок. Членам комиссии нелегко, но, я считаю, самое лучшее, что мы можем сделать, – не влиять на их деятельность. И я пытаюсь не влиять на их деятельность", – сказала она.
24 января пять членов комиссии призывали ее главу Екатерину Коваль назначить на этой неделе заседание и утвердить результаты отбора. Однако, скорее всего, это не произойдет из-за "личных обстоятельств" Коваль. По словам одного из членов комиссии Романа Куйбиды, эти обстоятельства уважительные.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.
29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна.