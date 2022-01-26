Конкурс на должность главы САП. Венедиктова говорит, что нужно "дождаться" решения комиссии

Венедиктову спросили, предоставил ли Офис генпрокурора информацию, которую запрашивала комиссия по избранию руководителя САП, и когда завершится конкурс.

"Офис генпрокурора обеспечивает техническое и организационное функционирование комиссии. Мы никоим образом не можем влиять на решение комиссии и все, что происходит, исходя из порядка действий комиссии, исходя из постановления Кабмина и закона Украины "О прокуратуре", в этих ограничениях для нас мы и действуем", – ответила она.

Глава Офиса генпрокурора призвала дождаться решений комиссии.

"Мы более 15 месяцев находимся в состоянии конкурса… Давайте дождемся их решений. Им тоже сложно, они все находятся в ситуации, когда на них оказывают влияние и, наверное, их внутреннее "я", и гражданское общество, и временной отрезок. Членам комиссии нелегко, но, я считаю, самое лучшее, что мы можем сделать, – не влиять на их деятельность. И я пытаюсь не влиять на их деятельность", – сказала она.

24 января пять членов комиссии призывали ее главу Екатерину Коваль назначить на этой неделе заседание и утвердить результаты отбора. Однако, скорее всего, это не произойдет из-за "личных обстоятельств" Коваль. По словам одного из членов комиссии Романа Куйбиды, эти обстоятельства уважительные.