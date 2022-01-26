США в очередной раз потребовали от Зеленского завершить конкурс по избранию главы САП, но безуспешно – Бутусов

САП работает без постоянного руководителя уже 17 месяцев, а результаты конкурса не могут утвердить несколько недель Фото: radiosvoboda.org

24 января один из членов конкурсной комиссии Роман Куйбида писал в Facebook, что он и еще четыре члена комиссии обратились к ее главе Екатерине Коваль с просьбой провести заседание на этой неделе и утвердить результаты отбора.

Обращение к Коваль направили Куйбида, международный консультант по вопросам прав человека и борьбы с коррупцией, бывшая судья Европейского суда по правам человека Нона Цоцория, экс-глава организации Совета Европы "Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO), эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег Драго Кос и бывший прокурор, партнер международной юридической компании Baker McKenzie Томас Файерстоун (они были делегированы в состав комиссии Советом прокуроров) и член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук Вячеслав Навроцкий (он был делегирован Верховной Радой).

25 января посольство США опубликовало видео с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который призывал завершить отбор.

"Настало время прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса", – заявили в посольстве.

"Это просто невероятно, но США в очередной раз требуют от президента [Владимира] Зеленского завершить конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Но безуспешно. Последнее заседание комиссии снова не состоялось без каких-либо объяснений. Даже российская агрессия, массированные поставки вооружения из США, мощная политическая поддержка и даже выделение финансовой помощи Украине не могут заставить Офис президента Зеленского назначить руководителя антикоррупционной прокуратуры", – прокомментировал Бутусов.

Он напомнил, что избрание главы САП было условием для получения Украиной транша от МВФ, а главы САП нет уже 17 месяцев.

После появления поста журналиста Куйбида обновил свое сообщение, уточнив, что на этой неделе заседание, скорее всего, не будет назначено "в результате личных обстоятельств, которые сложились у главы комиссии". Куйбида подчеркнул: обстоятельства уважительные.