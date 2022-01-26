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ПОЛИТИКА

США в очередной раз потребовали от Зеленского завершить конкурс по избранию главы САП, но безуспешно – Бутусов

САП работает без постоянного руководителя уже 17 месяцев, а результаты конкурса не могут утвердить несколько недель
САП работает без постоянного руководителя уже 17 месяцев, а результаты конкурса не могут утвердить несколько недель
Фото: radiosvoboda.org

Офис президента саботирует сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook комментируя тот факт, что заседания конкурса по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не проводят уже несколько недель.

24 января один из членов конкурсной комиссии Роман Куйбида писал в Facebook, что он и еще четыре члена комиссии обратились к ее главе Екатерине Коваль с просьбой провести заседание на этой неделе и утвердить результаты отбора. 

Обращение к Коваль направили Куйбида, международный консультант по вопросам прав человека и борьбы с коррупцией, бывшая судья Европейского суда по правам человека Нона Цоцория, экс-глава организации Совета Европы "Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO), эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег Драго Кос и бывший прокурор, партнер международной юридической компании Baker McKenzie Томас Файерстоун (они были делегированы в состав комиссии Советом прокуроров) и член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук Вячеслав Навроцкий (он был делегирован Верховной Радой). 

https://www.facebook.com/kuybida/posts/10227224651065952

25 января посольство США опубликовало видео с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который призывал завершить отбор. 

"Настало время прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса", – заявили в посольстве. 

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/503817914693282/

"Это просто невероятно, но США в очередной раз требуют от президента [Владимира] Зеленского завершить конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Но безуспешно. Последнее заседание комиссии снова не состоялось без каких-либо объяснений. Даже российская агрессия, массированные поставки вооружения из США, мощная политическая поддержка и даже выделение финансовой помощи Украине не могут заставить Офис президента Зеленского назначить руководителя антикоррупционной прокуратуры", – прокомментировал Бутусов. 

Он напомнил, что избрание главы САП было условием для получения Украиной транша от МВФ, а главы САП нет уже 17 месяцев. 

После появления поста журналиста Куйбида обновил свое сообщение, уточнив, что на этой неделе заседание, скорее всего, не будет назначено "в результате личных обстоятельств, которые сложились у главы комиссии". Куйбида подчеркнул: обстоятельства уважительные. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7140070012699900

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой. 

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, посольство США, Энтони Блинкен, антикоррупционная прокуратура, САП, Роман Куйбида, Офис генпрокурора
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