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Детектив НАБУ – финалист конкурса на должность главы САП: В деле Татарова на месте руководителя САП я бы сделал все по-другому

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Клименко (на фото) о деле Татарова: Процессуального пути, как его можно реанимировать, я не вижу. Но, возможно, если подключить несколько умных голов, кто-то увидит
Клименко (на фото) о деле Татарова: Процессуального пути, как его можно реанимировать, я не вижу. Но, возможно, если подключить несколько умных голов, кто-то увидит
Скриншот: 5 канал / YouTube

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Клименко в интервью "Украинской правде", вышедшем 10 января, рассказал, что на месте руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовал бы иначе в деле, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров.

Клименко – финалист конкурса на должность главы САП. По итогам отбора он набрал самые высокие баллы, но в течение нескольких недель не был утвержден победителем. Детектив расследовал дело о коррупции, в котором фигурирует Татаров, однако производство в декабре 2020 года было передано Службе безопасности Украины. НАБУ несколько раз просило Офис генпрокурора передать материалы дела обратно, но этого не произошло. 

Клименко рассказал, что это дело частично повлияло на его решение принять участие в конкурсе на пост главы САП. 

"Частично да [повлияло]. Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я сделал бы совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому. Даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как [Максим] Грищук, я бы сделал все по-другому [в деле Татарова]", – сказал детектив.

Клименко считает, что в этом случае можно было использовать "так сказать, процессуальные хитрости". 

"По моему мнению, избежать противодействия можно было даже с тем ресурсом, который мы имели на тот момент", – заявил он. Детектив уверен, что при Грищуке САП "не выжимает все свои ресурсы".

"Фактически 50 прокуроров и 60 направленных в суд за год уголовных производств. Одно производство в год – это, мне кажется, не самый лучший показатель", – пояснил он. 

В то же время Клименко не стал отвечать, будет ли "давать новую жизнь" делу Татарова, если возглавит САП.  

"Дело не находится не то что в моем производстве, а вообще в производстве бюро. Оно в производстве другого органа. Что там происходит, я не знаю. Процессуального пути, как его можно реанимировать, я не вижу. Но, возможно, если подключить несколько умных голов, в том числе из прокуратуры, возможно, кто-то увидит", – отметил он. 

Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения".

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

В сентябре 2021 года в Офисе генпрокурора сообщали, что Татаров по-прежнему имеет статус подозреваемого в уголовном производстве о взяточничестве, но дело не передано в суд. В начале ноября в СБУ сообщали, что срок расследования "дела Татарова" истек, однако Офис генерального прокурора Украины ни передал производство в суд, ни закрыл его, писал "Цензор.НЕТ".

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Грищук.

Конкурс на должность главы САП продолжается около полутора года. Клименко в этом отборе набрал 246 баллов, другой финалист – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой. 

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна. 

Как говорит Клименко, то, что конкурс будут затягивать, было понятно еще летом 2021 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Татаров, НАБУ, Максим Грищук, САП, Офис генпрокурора, детектив НАБУ Александр Клименко
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