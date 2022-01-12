Детектив НАБУ – финалист конкурса на должность главы САП: В деле Татарова на месте руководителя САП я бы сделал все по-другому

Клименко (на фото) о деле Татарова: Процессуального пути, как его можно реанимировать, я не вижу. Но, возможно, если подключить несколько умных голов, кто-то увидит Скриншот: 5 канал / YouTube

Клименко – финалист конкурса на должность главы САП. По итогам отбора он набрал самые высокие баллы, но в течение нескольких недель не был утвержден победителем. Детектив расследовал дело о коррупции, в котором фигурирует Татаров, однако производство в декабре 2020 года было передано Службе безопасности Украины. НАБУ несколько раз просило Офис генпрокурора передать материалы дела обратно, но этого не произошло.

Клименко рассказал, что это дело частично повлияло на его решение принять участие в конкурсе на пост главы САП.

"Частично да [повлияло]. Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я сделал бы совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому. Даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как [Максим] Грищук, я бы сделал все по-другому [в деле Татарова]", – сказал детектив.

Клименко считает, что в этом случае можно было использовать "так сказать, процессуальные хитрости".

"По моему мнению, избежать противодействия можно было даже с тем ресурсом, который мы имели на тот момент", – заявил он. Детектив уверен, что при Грищуке САП "не выжимает все свои ресурсы".

"Фактически 50 прокуроров и 60 направленных в суд за год уголовных производств. Одно производство в год – это, мне кажется, не самый лучший показатель", – пояснил он.

В то же время Клименко не стал отвечать, будет ли "давать новую жизнь" делу Татарова, если возглавит САП.

"Дело не находится не то что в моем производстве, а вообще в производстве бюро. Оно в производстве другого органа. Что там происходит, я не знаю. Процессуального пути, как его можно реанимировать, я не вижу. Но, возможно, если подключить несколько умных голов, в том числе из прокуратуры, возможно, кто-то увидит", – отметил он.