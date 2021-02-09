НАБУ в третий раз просит Офис генпрокурора вернуть дело Татарова

24 декабря стало известно, что дело в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Офис генпрокурора передал в Сслужбу безопасности Украины. После этого НАБУ дважды направляло в Офис генпрокурора постановления об истребовании материалов дела, но в ведомстве проигнорировали их, заявили в бюро.

Национальное антикоррупционное бюро 8 февраля в третий раз обратилось в Офис генпрокурора с просьбой передать им материалы производства, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров.

Об этом пресс-служба НАБУ проинформировала 8 февраля в Facebook.

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению бывшего народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ. Поэтому Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, было направлено в Офис Генерального прокурора 8 февраля 2021 года", – сказано в релизе.

В НАБУ подчеркнули, что две предыдущих попытки истребовать материалы были неудачными, так как Офис генпрокурора проигнорировал соответствующие постановления от 28 декабря 2020 года и 5 января 2020-го – "каждый раз якобы из-за новых оснований и с применением различного рода манипуляций".

"Все они [манипуляции] направлены на вмешательство в деятельность НАБУ как надлежащего органа досудебного расследования в этом уголовном производстве и препятствия осуществления досудебного расследования с соблюдением правил подследственности", – подчеркнули в бюро.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч.2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Но изменение статьи, по которой подозревают Татарова, не является и не может быть надлежащим основанием, чтобы поручать проведение досудебного расследования этого уголовного производства другому органу досудебного расследования, кроме НАБУ, заявили в Нацбюро.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро.