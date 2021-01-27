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Офис генпрокурора изменил Микитасю подозрение по производству Татарова. Теперь инкриминируют некоррупционное преступление

Бывшего руководителя компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася подозревают в подстрекательстве эксперта к составлению заведомо ложного вывода, сообщили в Офисе генерального прокурора. Ранее Микитасю инкриминировали предоставление неправомерной выгоды эксперту через заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

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Микитась фигурирует минимум в двух уголовных производствах
Микитась фигурирует минимум в двух уголовных производствах
Фото: Максим Микитась / Facebook

Офис генерального прокурора изменил подозрение бывшему руководителю компании "Укрбуд", экс-нардепу Максиму Микитасю по производству о подкупе судебного эксперта. В нем фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров. Об этом 27 января во время судебного заседания Апелляционной палаты ВАКС по делу сообщил прокурор, трансляция велась на YouTube-канале суда. 

"21 января во время досудебного расследования в уголовном производстве прокурором Микитасю сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины по факту подстрекательства к заведомо ложному заключению эксперта", – объявил прокурор.

Ранее Микитасю инкриминировали предоставление неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) эксперту через Татарова. 

Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале заявил, что такое решение может свидетельствовать о намерениях вывести дело из юрисдикции ВАКС.

Сейчас Микитась находится под стражей. 31 декабря 2020 года Шевченковский райсуд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог, апелляцию он проигралЕго подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы, которая предоставляла ему юридические услуги, и заставил его написать долговую расписку на $800 тыс.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова".

Новое дело против Микитася открыли после того, как он начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили о подозрении во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

Теги: Олег Татаров, Укрбуд, Максим Микитась, подозрение, подкуп, заседание, ВАКС
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