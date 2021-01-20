Микитася оставили под арестом

Решение Шевченковского районного суда города Киева, которым экс-нардепа и экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася отправили под арест до 27 февраля, остается в силе.

Микитася подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы Фото: Максим Микитась / Facebook

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего руководителя государственной строительной корпорации "Укрбуд" и экс-нардепа Максима Микитася, говорится на сайте суда.

Предыдущее решение Шевченковского районного суда города Киева, которым Микитася отправили под арест до 27 февраля включительно остается в силе.

Микитася подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы, которая предоставляла ему юридические услуги, и заставил его написать долговую расписку на $800 тыс.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Олега Татарова", заместителя главы Офиса президента Украины.

Новое дело против Микитася открыли после того, как он пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.