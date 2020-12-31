Прокуратура попросила о принудительном приводе Микитася в суд на избрание меры пресечения

Сотрудник прокуратуры проинформировал Шевченковский райсуд, что не известно местонахождение ни экс-нардепа Максима Микитася, который подозревается в вымогательстве и похищении человека, ни его адвокатов.

31 декабря прокуратура подала в Шевченковский райсуд Киева ходатайство о принудительном приводе бывшего главы строительной компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася на заседание по избранию ему меры пресечения. Об этом информирует УНН.

"В связи с тем, что мы в настоящее время не располагаем информацией о местонахождении как подозреваемого, так и его защитников, я прошу суд принять решение об осуществлении принудительного привода подозреваемого в зал судебного заседания для дальнейшего рассмотрения этого ходатайства", – сказал прокурор.

После этого судья Наталья Аббасова удалилась в совещательную комнату.

Сегодня суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Микитася об отводе судьи, отмечает УНН.

Меру пресечения для Микитася суд пытается избрать с 30 декабря. В этот день экс-нардеп не явился на заседание. В Нацполиции заявляли, что Микитась уклоняется от получения повестки.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Позже в тот же день полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова", заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.