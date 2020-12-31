ГОРДОН
 
 
Антон Геращенко
Антон Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины.


все материалы автора

Может, в Уголовный кодекс внесли изменения – "никому убивать нельзя, а Микитасю – можно"?

Любой бандит, пойманный за совершенные им преступления, всегда пытается лгать, чтобы выгородить себя. Это – аксиома.

Особенно это хорошо получается у богатых бандитов, которые могут нанять себе профессиональных лжецов в защитники.

Дальше используется стандартный набор манипуляций: "Я – не я, и хата не моя!", "Переписки сфальсифицированы! Голос похож на мой, но не мой!", "Ich bin больной!".

Оно и понятно – за организацию похищения и вымогательство можно получить лет 12 на нарах. А ведь так хочется снова красиво жить, ездить на Lamborghini, летать чартерами за счет средств 15 тыс. семей киевлян, так надеявшихся получить в срок свое жилье, заплатив наперед.

Только что-то не сильно складно врать получается.

Как быть, например, с такими фактами? Было подстроено похищение мужчины, знакомого с подозреваемым, 8 декабря в 12.30 на улице Княжий Затон? Подстроен звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и позвонившего и сказавшего маме, что ему страшно? Подстроен также звонок мамы школьника на линию "102", которая сообщила о том, что на глазах ее сына неизвестные затолкали сопротивлявшегося мужчину в джип Toyota и увезли?

Затем полиция сработала подозрительно быстро. Все это также было подстроено? По логике Микитася и его защитников – конечно!

Полиция по камерам системы "Безпечне місто" отследила машину похитителей и установила примерный район на отшибе Киева, куда она заехала. А затем, это опять-таки было подстроено, патрульные полицейские выполнили свой долг, обнаружили авто подозреваемых, провели задержание и освободили похищенного.
Затем освобожденный похищенный (вообще негодяй высшей меры) очень складно стал врать под запись про обстоятельства похищения и рассказывать о разговорах с подозреваемым в организации похищения, во время того, как его душили и запугивали четверо бандитов.

В общем, все объединились воедино против бедного Микитася. Хотя ведь он в разговоре с мамой, перехваченном детективами НАБУ осенью 2019 года, прямо заявил: "Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания уже".

Интересно, какие это "законные основания"?! Может, в Уголовный кодекс внесли изменения и в ст. 115 – "никому убивать нельзя, а Микитасю – можно"?

Ай-ай-ай, а мы-то об этом и не знали!

Слив протокола расшифровки разговора Микитася с мамой, составленный детективом НАБУ, широко доступен в СМИ и сам Максим его не отрицает.

Да, до убийств он действительно не успел дойти. А вот до похищения тех, кто, как он считал, должны ему большие деньги за отсутствие результатов по "решалову" вопросов в правоохранительных органах, судя по всему, успел.

Поэтому суд, заслушав сторону обвинения и защиты, сам примет решение, какую меру пресечения выбирать Микитасю на период следствия. А все эти истерики и передергивания фактов защитой Микитася и им самим являются лишь попытками надавить на суд.

Имеющий уши – да услышит. Имеющий глаза – да увидит. Умеющий анализировать факты – да поймет, что вор и бандит должен сидеть в тюрьме.

P.S. От имени руководства МВД выражаю благодарность маме и ее 12-летнему сыну за бдительность и неравнодушие! К сожалению, далеко не все родители так хорошо воспитывают своих детей, что, видя, как совершается злодеяние, – не молчат и сообщают об этом родителям. А многие на месте этой женщины не стали бы звонить "102" и сообщать о похищении человека, поступая по принципу "моя хата с краю" и "чужие проблемы меня не касаются". Спасибо вам, смелые и честные наши сограждане!

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: полиция, похищение, Антон Геращенко, уголовный кодекс, вымогательство, Максим Микитась, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня G
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список G
Наталия ДВАЛИ
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского Квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского Квартала" обнародовала смелое фото
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
Dantes показал обгоревшее лицо
Dantes показал обгоревшее лицо
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS