Геращенко предложил повысить зарплату следователям полиции

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает несправедливой ситуацию, когда зарплата сотрудников Национального антикоррупционного бюро в пять – шесть раз выше, чем зарплата полицейских.

Геращенко: Ни в одной западной стране нет такого, чтобы сотрудник одного правоохранительного органа получал во столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа Фото: МВС України / Facebook

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил устранить несоответствие в зарплатах следователей полиции и нагрузкой на них. Об этом он сказал 11 декабря на международной конференции, организованной UkraineInvest, пишет "Укрінформ".

По информации Геращенко, зарплата полицейского составляет 12–14 тыс. грн, поэтому сложно "долго удерживать на работе людей".

"Они должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых потом защищают адвокаты, зарабатывающие сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским", – считает заместитель министра.

Он отметил, что зарплата полицейского в год и зарплата сотрудника Национального антикоррупционного бюро отличаются в пять – шесть раз.

"Дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в пять – шесть раз выше, задают вопрос: "А почему так?" Ни в одной западной стране нет такого, чтобы сотрудник одного правоохранительного органа получал во столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа", – подчеркнул Геращенко.

Геращенко 25 июля заявил, что в Министерстве внутренних дел не хватает около 17% кадров.

"К сожалению, это произошло потому, что зарплата, которая есть на сегодня в полиции, в других бюджетных учреждениях, не соответствует рыночной зарплате. Наибольший некомплект у нас сейчас в патрульной полиции. Например, в патрульной полиции Киева где-то 34% некомплекта", – сказал он.

Минимальная зарплата в Украине в 2020 году установлена на уровне 5 тыс. грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае составила 10 542 грн, что на 112 грн больше, чем было в апреле.