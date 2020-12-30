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Микитась уклоняется от получения повестки в суд на избрание меры пресечения – полиция

Из-за уклонения экс-нардепа Максима Микитася от получения повестки было перенесено судебное заседание для избрания ему меры пресечения, сообщили в Нацполиции.

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Заседание суда по делу Микитася назначено на 17.30
Заседание суда по делу Микитася назначено на 17.30
Фото: censor.net

Бывший глава строительной компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась уклоняется от получения повестки в суд. Об этом 30 декабря проинформировала в Facebook Национальная полиция Украины.

"На телефонные звонки он и его адвокат не отвечают... Однако, согласно официальным данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранту на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого, что свидетельствует о его уклонении от получения повестки суда для прибытия на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что Шевченковский райсуд Киева перенес заседание для избрания меры пресечения Микитасю на 17.30.

"Полицейские несколько часов назад прибыли к месту жительства фигуранта, однако, по словам жены, подозреваемого дома нет. Проверить эту информацию правоохранители не имеют возможности, ведь оснований для принудительной проверки помещения у них нет", – объяснили в Нацполиции.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2763132200608243

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Позже тем же днем полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова", заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

Теги: полиция, похищение, телефоны, вымогательство, Шевченковский суд, Национальная полиция, Максим Микитась, адвокат, Нацполиция, суд, заседание
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