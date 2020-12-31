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Суд арестовал Микитася на два месяца

В Шевченковском районном суде избрали меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в заказе похищения человека и вымогательстве.

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Микитася арестовали до 27 февраля 2021 года
Микитася арестовали до 27 февраля 2021 года
Фото: Максим Микитась / Facebook

Шевченковский районный суд Киева 31 декабря арестовал экс-главу "Укрбуду" и экс-нардепа Максима Микитася на два месяца без права выхода под залог. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Микитася арестовали до 27 февраля 2021 года, его подозревают в организации похищения человека и вымогательстве.

Меру пресечения для Микитася суд пытался избрать с 30 декабря. В этот день экс-нардеп не явился на заседание. В Нацполиции заявляли, что Микитась уклоняется от получения повестки.

Микитася не было и на заседании 31 декабря, назначенном на 10.00.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Позже в тот же день полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова", заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

Теги: Украина, похищение, следствие, вымогательство, Укрбуд, Максим Микитась
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