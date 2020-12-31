Микитась заявил, что был в суде, но не попал на заседание из-за повестки в полицию

31 декабря в Киеве в Шевченковском райсуде должны избрать меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю. На заседании, назначенном на 10.00, его не было. По словам Микитася, в это время он поехал в полицию на допрос.

Экс-глава "Укрбуду" и экс-нардеп Максим Микитась сообщил в Facebook, что приходил сегодня в Шевченковский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения. При этом следственный судья на заседании заявила, что Микитася не было, и разрешила полиции принудительно доставить его.

"Сегодня, как и вчера, меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать минут быть в другой части Киева. И тут же дают новость, что я не явился в суд. Это новогоднее развлечение от кураторов этого действа?!" – написал он.

Информацию о том, что он не явился в суд 31 декабря, Микитась назвал ложью.

"Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде! Но на 10.00 у меня была повестка прибыть в полицию на допрос в другом месте... Пока мы туда ездили, они показали неявку и дискредитируют меня", – написал он.

Экс-нардеп также опубликовал фото повестки на допрос и видео, на котором он с адвокатами стоит под отделением полиции. В комментарии "Украинской правде" адвокат Микитася Артур Габриелян сообщил, что, как оказалось, допрос отменили, при этом не предупредив защитников экс-нардепа.

Микитась также отметил, что приедет на 13.00 в суд для участия в заседании.

Меру пресечения для Микитася суд пытается избрать с 30 декабря. В этот день экс-нардеп не явился на заседание. В Нацполиции заявляли, что Микитась уклоняется от получения повестки.

Микитася не было и на заседании 31 декабря назначенном на 10.00.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Позже в тот же день полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова", заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.