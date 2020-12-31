ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Микитась заявил, что был в суде, но не попал на заседание из-за повестки в полицию

31 декабря в Киеве в Шевченковском райсуде должны избрать меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю. На заседании, назначенном на 10.00, его не было. По словам Микитася, в это время он поехал в полицию на допрос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Микитася подозревают в организации похищения человека
Микитася подозревают в организации похищения человека
Фото: Максим Микитась / Facebook

Экс-глава "Укрбуду" и экс-нардеп Максим Микитась сообщил в Facebook, что приходил сегодня в Шевченковский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения. При этом следственный судья на заседании заявила, что Микитася не было, и разрешила полиции принудительно доставить его.

"Сегодня, как и вчера, меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать минут быть в другой части Киева. И тут же дают новость, что я не явился в суд. Это новогоднее развлечение от кураторов этого действа?!" – написал он.

Информацию о том, что он не явился в суд 31 декабря, Микитась назвал ложью.

"Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде! Но на 10.00 у меня была повестка прибыть в полицию на допрос в другом месте... Пока мы туда ездили, они показали неявку и дискредитируют меня", – написал он.

Экс-нардеп также опубликовал фото повестки на допрос и видео, на котором он с адвокатами стоит под отделением полиции. В комментарии "Украинской правде" адвокат Микитася Артур Габриелян сообщил, что, как оказалось, допрос отменили, при этом не предупредив защитников экс-нардепа.

Микитась также отметил, что приедет на 13.00 в суд для участия в заседании.

https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384

Меру пресечения для Микитася суд пытается избрать с 30 декабря. В этот день экс-нардеп не явился на заседание. В Нацполиции заявляли, что Микитась уклоняется от получения повестки.

Микитася не было и на заседании 31 декабря назначенном на 10.00.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Позже в тот же день полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова", заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

Теги: Украина, Шевченковский суд, Максим Микитась, суд, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
Белодед обнародовала фото с отцом
Белодед обнародовала фото с отцом
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления
"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS