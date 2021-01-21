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Микитась: Татаров стал на сторону моих врагов

Экс-руководитель "Укрбуду" и экс-нардеп Максим Микитась заявил, что замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров "легко мог решить" проблему с имуществом, которого лишился бизнесмен, но не сделал этого.

Микитась фигурирует минимум в двух уголовных производствах
Микитась фигурирует минимум в двух уголовных производствах
Фото: censor.net

Бывший руководитель компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась заявил "Украинской правде" в интервью, опубликованном 20 января, что заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, с которым они дружили, примкнул к его врагам.

"Когда от моего имени к Татарову обратились за помощью, а я уже находился в СИЗО, он имитировал бурную деятельность, чтобы помочь. На самом деле – ничего не сделал. Он мог легко решить вполне на законных основаниях проблему украденного у меня имущества. Но Татаров пристал к другой стороне, которая изменила мне, ограбила и подставила в квартирное дело", – сказал Микитась.

Бизнесмен отметил, что пока он находился под стражей, Татаров ни разу поинтересовался его состоянием, "не предложил какой-то, даже обычной человеческой помощи или поддержки семье".

"Он стал на сторону моих врагов, мне стало об этом известно уже в СИЗО... Вот сейчас я в их плену из-за своих показаний. Уверен, что уже завтра Татаров и его сторонники будут говорить, что я оклеветал его из-за личной обиды. Какие бы между нами не были личные отношения, в своих показаниях я правдив", – заявил Микитась.

Сейчас он находится под стражей. 31 декабря 2020 года Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася на два месяца без права выхода под залог, апелляцию он проигралЕго подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы, которая предоставляла ему юридические услуги, и заставил его написать долговую расписку на $800 тыс.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой "спецоперации чувствуется почерк Татарова".

Новое дело против Микитася открыли после того, как он начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в "Укрбуді". Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

Теги: Олег Татаров, СИЗО, арест, следствие, экспертиза, Максим Микитась, имущество
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