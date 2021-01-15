ВАКС обязал генпрокурора Украины рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ

Уголовное производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Украины, находится в подследственности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, дело должно быть возвращено в НАБУ для дальнейшего расследования детективами. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины 13 января, сообщила пресс-службе НАБУ.
ВАКС обязал своим решением генпрокурора Украины Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ в НАБУ.
"В своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который расследуется в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), совершенное народным депутатом Украины и, согласно ст. 216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ", – подчеркнули в релизе.
Решение о передаче дела в СБУ может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом.
Директор НАБУ по согласованию с и.о. руководителя САП обратился в Офис генпрокурора постановлением об истребовании уголовного производства. В бюро сообщили, что генпрокурор указанные решения не выполняет.
1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.
Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.
Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.
Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.
18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.
Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.