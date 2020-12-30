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ПОЛИТИКА

"Возможен состав другого правонарушения". В Офисе генпрокурора объяснили, почему отказались просить суд об аресте Татарова

В Офисе генпрокурора сообщили, что замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров может быть причастен к уголовному правонарушению, за которое арест не предусмотрен.

В Офисе генпрокурора считают, что подозрение Татарову сообщило неуполномоченное лицо
В Офисе генпрокурора считают, что подозрение Татарову сообщило неуполномоченное лицо
Фото: radiosvoboda.org

Ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова было отозвано в связи с его возможной причастностью к другому правонарушению. Об этом 30 декабря объяснили УНН в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).

"Изучением материалов, прилагаемых к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, которое не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в ведомстве.

В ОГПУ также считают, что о подозрении Татарову сообщило "неуполномоченное лицо".

"Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В ведомстве не исключили, что в связи с данными обстоятельствами суд может признать собранные в деле доказательства недопустимыми. Эти материалы, по информации ОГПУ, будут изучены следователями Службы безопасности Украины после поступления из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

30 декабря в антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения Татарову. В начале заседания прокуроры заявили, что отзывают ходатайство об аресте политика в связи с "необоснованностью подозрения". Суд удовлетворил это ходатайство.

Также прокуроры заявили, что у них не было времени изучить материалы дела после его передачи из НАБУ в СБУ и смены группы процессуальных руководителей.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась).

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что непричастна к этому.

Теги: СБУ, коррупция, Олег Татаров, следствие, НАБУ, подозрение, адвокат, суд
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