Антикоррупционный суд удовлетворил просьбу прокуроров отозвать ходатайство об аресте Татарова

Прокуроры на заседании по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Украины Олегу Татарову отозвали свое ходатайство об аресте. Высший антикоррупционный суд отзыв ходатайства удовлетворил.

Татарова подозревают во взяточничестве в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии Фото: hromadske.ua

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил просьбу Офиса генерального прокурора отозвать ходатайство об аресте заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

30 декабря в антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения Татарову. В начале заседания прокуроры заявили, что отзывают ходатайство об аресте политика в связи с "необоснованностью подозрения".

Также прокуроры заявили, что у них не было времени изучить материалы дела после его передачи из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины и смены группы процессуальных руководителей.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась).

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что не причастна к этому.