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Даниил Мокрик
Даниил Мокрик

Украинский журналист.


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Не могут же Зеленский, Венедиктова и Татаров быть довольны тем, что прокуроры не пришли на суд? Они же за верховенство права, не так ли?

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Представляете, какой нагоняй генпрокурор Венедиктова устроит прокурорам, которые не пришли сегодня на суд, чтобы поддержать подозрение Олегу Татарову?

"Как это вы не пришли на суд? Это наиболее резонансное дело против топ-чиновника за этот год! Вы для чего здесь работаете? Алло, гараж! Весна прошла, осень прошла, мы сажать должны. Я же должна президенту отчитываться о результативности своей работы, а вы меня подставляете!" – примерно так она может сказать.

А потом Ирину Венедиктову вызовет к себе для отчета президент. И скажет: "Да, Ирина Валентиновна, я очень хотел положительно оценить вашу работу. Но если Офис генпрокурора не способен обеспечить явку прокуроров на мегарезонансное дело против топ-чиновника, то я даже не знаю, как вы там работаете. Ну как это – прокуроры не пришли? Придется вас уволить!"

В то же время в том же здании на Банковой Олег Татаров кричал кому-то в телефон: "Правоохранительные органы – это моя парафия в Офисе президента! Как я теперь выгляжу? Я хотел доказать свою невиновность в суде! Почему прокуроры не приходят на суд и не дают мне такой возможности?!"

Так ведь будет, правда? Не может же быть, что и Зеленский, и Венедиктова, и Татаров довольны тем, что прокуроры не пришли на суд? Они все – за быстрое и эффективное верховенство права, не так ли?

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Олег Татаров, Владимир Зеленский, Даниил Мокрик, суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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