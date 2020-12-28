Не могут же Зеленский, Венедиктова и Татаров быть довольны тем, что прокуроры не пришли на суд? Они же за верховенство права, не так ли?

Представляете, какой нагоняй генпрокурор Венедиктова устроит прокурорам, которые не пришли сегодня на суд, чтобы поддержать подозрение Олегу Татарову?

"Как это вы не пришли на суд? Это наиболее резонансное дело против топ-чиновника за этот год! Вы для чего здесь работаете? Алло, гараж! Весна прошла, осень прошла, мы сажать должны. Я же должна президенту отчитываться о результативности своей работы, а вы меня подставляете!" – примерно так она может сказать.

А потом Ирину Венедиктову вызовет к себе для отчета президент. И скажет: "Да, Ирина Валентиновна, я очень хотел положительно оценить вашу работу. Но если Офис генпрокурора не способен обеспечить явку прокуроров на мегарезонансное дело против топ-чиновника, то я даже не знаю, как вы там работаете. Ну как это – прокуроры не пришли? Придется вас уволить!"

В то же время в том же здании на Банковой Олег Татаров кричал кому-то в телефон: "Правоохранительные органы – это моя парафия в Офисе президента! Как я теперь выгляжу? Я хотел доказать свою невиновность в суде! Почему прокуроры не приходят на суд и не дают мне такой возможности?!"

Так ведь будет, правда? Не может же быть, что и Зеленский, и Венедиктова, и Татаров довольны тем, что прокуроры не пришли на суд? Они все – за быстрое и эффективное верховенство права, не так ли?

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора