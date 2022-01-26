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ПОЛИТИКА

МВФ не даст Украине ни копейки после того, как его обманули с избранием главы САП – Шабунин

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Шабунин: Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени
Шабунин: Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени
Фото: censor.net

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что Международный валютный фонд не выделит Украине новый транш из-за того, что в стране не смогли избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 26 января.

Шабунин сказал, что деньги МВФ нужны будут Украине при любом сценарии развития событий, имея в виду угрозу вторжения России.

"МВФ – не политический институт. Они не дадут ни копейки после того, как их в ноябре обманули по САП. Тогда Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени. За это получили $700 млн по самой низкой ставке в мире. Но МВФ "кинули". 99,9%, что следующих денег без результатов этого конкурса не будет", – сказал глава ЦПК.

Он считает, что Украина выполнит свое обязательство, но пока страдает репутация президента Владимира Зеленского.

"Мы сейчас говорим о репутации президента страны, которая находится в состоянии войны. Поэтому я стараюсь быть очень мягким в своих высказываниях. Скажу так: помощь финансами, оружием получает Украина. Не Зеленский. Помощь не за то, что он как президент сделал, а за то, что он является президентом Украины. Этого понимания разницы в команде Зеленского нет. И это большая проблема для всей страны", – заявил Шабунин.

Офис президента саботирует сотрудничество Украины с МВФ, об этом 26 января заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, комментируя тот факт, что заседания конкурса по отбору главы САП не проводят уже несколько недель. Бутусов напомнил, что избрание главы САП было условием для получения Украиной транша от МВФ, а главы САП нет уже 17 месяцев.

25 января посольство США опубликовало видео с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который призывал завершить конкурс.

"Настало время прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса", – заявили в посольстве.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна.

Теги: Украина, коррупция, МВФ, Юрий Бутусов, конкурс, Виталий Шабунин, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, транш, финансы, Назар Холодницкий, САП, Центр противодействия коррупции, сотрудничество
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