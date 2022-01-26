МВФ не даст Украине ни копейки после того, как его обманули с избранием главы САП – Шабунин

Шабунин сказал, что деньги МВФ нужны будут Украине при любом сценарии развития событий, имея в виду угрозу вторжения России.

"МВФ – не политический институт. Они не дадут ни копейки после того, как их в ноябре обманули по САП. Тогда Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени. За это получили $700 млн по самой низкой ставке в мире. Но МВФ "кинули". 99,9%, что следующих денег без результатов этого конкурса не будет", – сказал глава ЦПК.

Он считает, что Украина выполнит свое обязательство, но пока страдает репутация президента Владимира Зеленского.

"Мы сейчас говорим о репутации президента страны, которая находится в состоянии войны. Поэтому я стараюсь быть очень мягким в своих высказываниях. Скажу так: помощь финансами, оружием получает Украина. Не Зеленский. Помощь не за то, что он как президент сделал, а за то, что он является президентом Украины. Этого понимания разницы в команде Зеленского нет. И это большая проблема для всей страны", – заявил Шабунин.

Офис президента саботирует сотрудничество Украины с МВФ, об этом 26 января заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, комментируя тот факт, что заседания конкурса по отбору главы САП не проводят уже несколько недель. Бутусов напомнил, что избрание главы САП было условием для получения Украиной транша от МВФ, а главы САП нет уже 17 месяцев.

25 января посольство США опубликовало видео с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который призывал завершить конкурс.

"Настало время прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса", – заявили в посольстве.