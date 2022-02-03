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Комиссия третий раз не смогла утвердить результаты конкурса на должность главы САП. В этот раз – из-за отсутствия кворума

Победителя в конкурсе на должность главы САП не могут утвердить уже шесть недель
Победителя в конкурсе на должность главы САП не могут утвердить уже шесть недель
Фото: slovoidilo.ua

3 февраля на заседании комиссии, которая проводит конкурс на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и выбирает главу САП, не было кворума. Трансляция заседания велась на канале конкурса в YouTube.

Заседание проходило в смешанном формате – часть членов принимали в нем участие по видеосвязи, глава комиссии Екатерина Коваль находилась в кабинете, где проводится отбор.

На заседании, кроме Коваль, присутствовали Драго Кос, Роман Куйбида, Нина Цоцория, Вячеслав Навроцкий, Богдан Романюк. Евгений Соболь присоединился позже, но кворума все равно не было.

"Очень странно, что мы знаем победителя, но не хотим его объявлять", – сказал Кос после того, как Коваль объявила об отсутствии кворума.

В ходе обсуждения глава комиссии признала, что победитель "фактически есть", но нет решения об утверждении результатов конкурса.

Поскольку кворума не было, заседание закрыли, Коваль предложила собраться снова на следующей неделе. Конкретную дату не объявляли.

Победителя комиссия не может утвердить уже шесть недель.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Коваль говорит, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января.

"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, конкурс, антикоррупционная прокуратура, САП, Роман Куйбида
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