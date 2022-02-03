Комиссия третий раз не смогла утвердить результаты конкурса на должность главы САП. В этот раз – из-за отсутствия кворума

Победителя в конкурсе на должность главы САП не могут утвердить уже шесть недель Фото: slovoidilo.ua

Заседание проходило в смешанном формате – часть членов принимали в нем участие по видеосвязи, глава комиссии Екатерина Коваль находилась в кабинете, где проводится отбор.

На заседании, кроме Коваль, присутствовали Драго Кос, Роман Куйбида, Нина Цоцория, Вячеслав Навроцкий, Богдан Романюк. Евгений Соболь присоединился позже, но кворума все равно не было.

"Очень странно, что мы знаем победителя, но не хотим его объявлять", – сказал Кос после того, как Коваль объявила об отсутствии кворума.

В ходе обсуждения глава комиссии признала, что победитель "фактически есть", но нет решения об утверждении результатов конкурса.

Поскольку кворума не было, заседание закрыли, Коваль предложила собраться снова на следующей неделе. Конкретную дату не объявляли.

Победителя комиссия не может утвердить уже шесть недель.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Коваль говорит, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января.

"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП.