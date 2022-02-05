Квин уверена, что Украина сможет вступить в НАТО

На вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в НАТО, Квин ответила утвердительно.

"Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь к НАТО. Когда Альянс собирался об этом поговорить (когда рассматривал предложение России), все 30 членов НАТО сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решать за Украину. И также согласились, что политику открытых дверей надо сохранить", – сказала она.

Квин подчеркнула, что политика открытых дверей в НАТО должна продолжаться и дальше.

"И мы очень счастливы, что Украина хочет идти этим путем. И сейчас Украина делает нужные шаги, чтобы стать членом НАТО. Сделаны ли они? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтобы в конце концов присоединиться к НАТО. Украине нужно набраться немного терпения, чтобы и дальше напряженно работать", – подчеркнула она.