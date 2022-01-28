ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина готова к любым другим союзам со странами помимо НАТО – Зеленский

Зеленский: [Предложения] других союзов по безопасности мы не слышим
Зеленский: [Предложения] других союзов по безопасности мы не слышим
Фото: EPA

Украина готова рассмотреть возможность вступления в любой оборонный альянс с другими странами помимо НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 января на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы говорим о вопросах НАТО... [Предложения] других союзов по безопасности мы не слышим. Если государства готовы Украине предложить союз по безопасности, оборонный или еще в каком-то формате союз по предоставлению реальной, мощной помощи в любой сложный момент, то мы готовы к таким договорам", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что в Украине "уже работают над такими вещами".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, оборона, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!
  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!
  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины
  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины
  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"
  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере G
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере G
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (238006)
2
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (137321)
3
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (111329)
4
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (81836)
5
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (77596)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (76842)
7
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (64558)
8
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото (57787)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS