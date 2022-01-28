Украина готова к любым другим союзам со странами помимо НАТО – Зеленский

Зеленский: [Предложения] других союзов по безопасности мы не слышим Фото: EPA

"Если мы говорим о вопросах НАТО... [Предложения] других союзов по безопасности мы не слышим. Если государства готовы Украине предложить союз по безопасности, оборонный или еще в каком-то формате союз по предоставлению реальной, мощной помощи в любой сложный момент, то мы готовы к таким договорам", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что в Украине "уже работают над такими вещами".