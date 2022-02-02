Кулеба о противостоянии РФ с Западом: Не Украине решать, как лучше сохранить лицо Путина

Такое мнение в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако, отметил он, "в нынешних обстоятельствах Украина не может идти на уступки".

По словам Кулебы, это не Украина наращивает войска вдоль границ соседей, не "оккупирует территорию соседней страны" и не осуществляет кибератаки.

Глава МИД подчеркнул, что Украина "исключила любую возможность пойти на уступки, которые были бы навязаны ей извне".

Журналист издания спросил у Кулебы, как президенту РФ Владимиру Путину сохранить лицо, если он выйдет из противостояния с Западом с "пустыми руками".

Глава МИД ответил, что "именно российское руководство должно подумать о том, как оно намерено спасти лицо России", а не Украина.

Кулеба подчеркнул, что не Украина создала эту проблему и "не нам решать, как лучше сохранить лицо Путина".

Было бы "контрпродуктивно сосредоточиваться на спасении лица России, а не на предотвращении ее вторжения" в Украину, резюмировал Кулеба.