ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о противостоянии РФ с Западом: Не Украине решать, как лучше сохранить лицо Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин потребовал от Запада "гарантий безопасности" для РФ
Путин потребовал от Запада "гарантий безопасности" для РФ
Фото: kremlin.ru

Если Россия будет действовать конструктивно, то Украина и РФ смогут преодолеть кризис между двумя странами дипломатическим путем.

Такое мнение в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако, отметил он, "в нынешних обстоятельствах Украина не может идти на уступки".

По словам Кулебы, это не Украина наращивает войска вдоль границ соседей, не "оккупирует территорию соседней страны" и не осуществляет кибератаки.

Глава МИД подчеркнул, что Украина "исключила любую возможность пойти на уступки, которые были бы навязаны ей извне".

Журналист издания спросил у Кулебы, как президенту РФ Владимиру Путину сохранить лицо, если он выйдет из противостояния с Западом с "пустыми руками".

Глава МИД ответил, что "именно российское руководство должно подумать о том, как оно намерено спасти лицо России", а не Украина.

Кулеба подчеркнул, что не Украина создала эту проблему и "не нам решать, как лучше сохранить лицо Путина".

Было бы "контрпродуктивно сосредоточиваться на спасении лица России, а не на предотвращении ее вторжения" в Украину, резюмировал Кулеба.

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 27 января, что в документе нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО на требования РФ по "гарантиям безопасности" опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД Украины, кризис, вторжение, Дмитрий Кулеба, наступление, президент, безопасность, интервью, кибератака, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН
"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак показала, как в бикини поймала на отдыхе волну
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак показала, как в бикини поймала на отдыхе волну
  "Всем блинчикам блинчики", "Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта". Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
  "Всем блинчикам блинчики", "Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта". Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
"Гибкая мама", "Шею хоть не свернула?" Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
"Гибкая мама", "Шею хоть не свернула?" Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (110947)
2
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (83433)
3
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81645)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (70226)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (62923)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (48493)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42926)
8
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (39242)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS