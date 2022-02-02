Кулеба о противостоянии РФ с Западом: Не Украине решать, как лучше сохранить лицо Путина

Такое мнение в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Однако, отметил он, "в нынешних обстоятельствах Украина не может идти на уступки".
По словам Кулебы, это не Украина наращивает войска вдоль границ соседей, не "оккупирует территорию соседней страны" и не осуществляет кибератаки.
Глава МИД подчеркнул, что Украина "исключила любую возможность пойти на уступки, которые были бы навязаны ей извне".
Журналист издания спросил у Кулебы, как президенту РФ Владимиру Путину сохранить лицо, если он выйдет из противостояния с Западом с "пустыми руками".
Глава МИД ответил, что "именно российское руководство должно подумать о том, как оно намерено спасти лицо России", а не Украина.
Кулеба подчеркнул, что не Украина создала эту проблему и "не нам решать, как лучше сохранить лицо Путина".
Было бы "контрпродуктивно сосредоточиваться на спасении лица России, а не на предотвращении ее вторжения" в Украину, резюмировал Кулеба.
7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".
В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.
По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 27 января, что в документе нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО на требования РФ по "гарантиям безопасности" опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике "Открытых дверей" в НАТО.