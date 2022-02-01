Глава киберслужбы США едет в Европу из-за кибератак на правительственные сайты в Украине

По данным представителя администрации президента США Джо Байдена, Нойбергер посетит Брюссель и Варшаву, где встретится с представителями Евросоюза и НАТО. Стороны будут обсуждать повышение устойчивости Украины и стран НАТО перед вероятными киберугрозами. Среди возможных вариантов – сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую агрессию РФ не только в отношении Украины, но и против соседних государств и США.

Нойбергер встретится также с представителями стран Балтии, Франции, Германии и Польши для обеспечения единства действий союзников США в случае необходимости ответа на кибератаки.

"Американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт в любом дальнейшем вторжении в Украину со стороны России", – сообщил собеседник CNN из администрации Байдена.