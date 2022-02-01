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Глава киберслужбы США едет в Европу из-за кибератак на правительственные сайты в Украине

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Хакеры 14 января взломали ряд украинских правительственных сайтов
Хакеры 14 января взломали ряд украинских правительственных сайтов
Фото: depositphotos.com

Заместитель советника по национальной безопасности кибернетических и новых технологий США Энн Нойбергер посетит Европу для обсуждения недавних кибернетических атак на государственные информационные ресурсы Украины. Об этом 1 февраля сообщает CNN.

По данным представителя администрации президента США Джо Байдена, Нойбергер посетит Брюссель и Варшаву, где встретится с представителями Евросоюза и НАТО. Стороны будут обсуждать повышение устойчивости Украины и стран НАТО перед вероятными киберугрозами. Среди возможных вариантов – сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую агрессию РФ не только в отношении Украины, но и против соседних государств и США.

Нойбергер встретится также с представителями стран Балтии, Франции, Германии и Польши для обеспечения единства действий союзников США в случае необходимости ответа на кибератаки.

"Американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт в любом дальнейшем вторжении в Украину со стороны России", – сообщил собеседник CNN из администрации Байдена.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

В Госспецсвязи Украины отметили, что для нарушения работы систем злоумышленники произвели шифрование или удаление данных либо вручную (путем удаления виртуальных машин), либо с применением по меньшей мере двух разновидностей вредоносных программ. 

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, хакеры, Европа, киберпреступность, Евросоюз, кибератака
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