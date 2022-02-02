Кулеба ответил, будет ли Украина в НАТО через 10 лет

Такое мнение в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист издания спросил Кулебу, вступит ли Украина в НАТО через 10 лет.

Глава МИД в ответ не стал называть конкретных сроков, когда Украина станет членом Альянса.

По его словам, во времена существования Советского Союза "еще давали обещания, что коммунизм будет установлен через пять, 10 или 20 лет", а он в итоге "так и не был построен".

Поэтому, пояснил Кулеба, он "не хочет следовать этому примеру, устанавливая какие-либо сроки".

В то же время глава МИД уверен, что Украина вступит в НАТО. Кулеба также убежден, что "чем раньше это произойдет – тем лучше для безопасности всего евроатлантического сообщества".

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.