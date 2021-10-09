Премьер Японии заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса

Свое заявление Кисида (на фото) сделал на следующий день после разговора с Путиным Фото: EPA

Новый японский премьер подчеркнул, что мирного договора с Россией не будет без решения вопроса о четырех контролируемых Россией островах, на которые претендует Япония.

Также он добавил, что будет стремиться развивать отношения между Японией и Россией.

Такое заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора между Кисидой и российским президентом Владимиром Путиным, о котором сообщала пресс-служба японского правительства. В ходе беседы, по словам Кисиды, Путин подтвердил, что будет работать над переговорами по мирному договору на основе соглашений между двумя странами, в том числе соглашения в Сингапуре в 2018 году.