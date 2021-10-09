Премьер Японии заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса

Новый японский премьер подчеркнул, что мирного договора с Россией не будет без решения вопроса о четырех контролируемых Россией островах, на которые претендует Япония.
Также он добавил, что будет стремиться развивать отношения между Японией и Россией.
Такое заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора между Кисидой и российским президентом Владимиром Путиным, о котором сообщала пресс-служба японского правительства. В ходе беседы, по словам Кисиды, Путин подтвердил, что будет работать над переговорами по мирному договору на основе соглашений между двумя странами, в том числе соглашения в Сингапуре в 2018 году.
Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, в частности острова Кунашир, а также островов Итуруп Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.
В сентябре 2018 года Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако тогдашний секретарь кабинета министров Японии, а теперь премьер-министр Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.
В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.
На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.
1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.