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Премьер Японии заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса

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Свое заявление Кисида (на фото) сделал на следующий день после разговора с Путиным
Свое заявление Кисида (на фото) сделал на следующий день после разговора с Путиным
Фото: EPA

Мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора, касающегося Курильских островов. Об этом заявил 8 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента, отмечает NHK.

Новый японский премьер подчеркнул, что мирного договора с Россией не будет без решения вопроса о четырех контролируемых Россией островах, на которые претендует Япония.

Также он добавил, что будет стремиться развивать отношения между Японией и Россией.

Такое заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора между Кисидой и российским президентом Владимиром Путиным, о котором сообщала пресс-служба японского правительства. В ходе беседы, по словам Кисиды, Путин подтвердил, что будет работать над переговорами по мирному договору на основе соглашений между двумя странами, в том числе соглашения в Сингапуре в 2018 году.

Контекст:

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, в частности острова Кунашир, а также островов Итуруп Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако тогдашний секретарь кабинета министров Японии, а теперь премьер-министр Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

Теги: Россия, Владимир Путин, Япония, Курильские острова, Фумио Кисида
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