США назвали уроженцев Курильских островов японцами

Государственный департамент CША в своих правилах розыгрыша грин-карт отнес к Японии граждан, родившихся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.

Москва и Токио не решили территориальный спор вокруг южной части Курильских островов Фото: ЕРА

Государственный департамент CША считает родившихся на Южных Курилах уроженцами Японии. Это следует из правил проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте ведомства.

"Люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп [южная часть Курил], относятся к Японии. Родившиеся на Южном Сахалине относятся к России", – сказано в инструкции для желающих иммигрировать в США.

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года глава России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ноябре, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.