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Япония выразила протест в связи с визитом главы правительства РФ на Курильские острова

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На Итурупе Мишустин (на фото в центре) побывал на рыбоперерабатывающих предприятиях
На Итурупе Мишустин (на фото в центре) побывал на рыбоперерабатывающих предприятиях
Фото: government.ru

26 июля остров Итуруп из числа Курильских островов посетил глава российского правительства Михаил Мишустин, после чего Япония, претендующая на острова, выразила протест в связи с этим визитом. Об этом сообщает Kyodo News.

Протест был выражен послу РФ в Японии Михаилу Галузину заместителем главы МИД Японии Такео Мори.

Источники издания утверждают, что японские власти ранее просили Москву воздержаться от посещения Курил Мишустиным, и теперь в Токио говорят, что поездка главы российского правительства вызывает "большое сожаление".

Kyodo News отмечает, что последний раз глава правительства РФ, тогда это был Дмитрий Медведев, посещал спорные острова в августе 2019 года.

По данным правительства РФ, Мишустин на Итурупе ознакомился с работой рыбоперерабатывающих предприятий.

Позже российское посольство в Токио разместило в Facebook комментарий посла.

"Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", – заявили российские дипломаты.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2667750403371467&id=317708145042383

Контекст:

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил  островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако тогдашний секретарь кабинета министров Японии, а теперь премьер-министр Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

Теги: Россия, Япония, протесты, посольство, Токио, Курильские острова, дипломаты, остров, визит, премьер-министр, посол, Михаил Мишустин
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