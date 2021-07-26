Япония выразила протест в связи с визитом главы правительства РФ на Курильские острова

На Итурупе Мишустин (на фото в центре) побывал на рыбоперерабатывающих предприятиях Фото: government.ru

Протест был выражен послу РФ в Японии Михаилу Галузину заместителем главы МИД Японии Такео Мори.

Источники издания утверждают, что японские власти ранее просили Москву воздержаться от посещения Курил Мишустиным, и теперь в Токио говорят, что поездка главы российского правительства вызывает "большое сожаление".

Kyodo News отмечает, что последний раз глава правительства РФ, тогда это был Дмитрий Медведев, посещал спорные острова в августе 2019 года.

По данным правительства РФ, Мишустин на Итурупе ознакомился с работой рыбоперерабатывающих предприятий.

Позже российское посольство в Токио разместило в Facebook комментарий посла.

"Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", – заявили российские дипломаты.