Япония выразила протест в связи с визитом главы правительства РФ на Курильские острова

Протест был выражен послу РФ в Японии Михаилу Галузину заместителем главы МИД Японии Такео Мори.
Источники издания утверждают, что японские власти ранее просили Москву воздержаться от посещения Курил Мишустиным, и теперь в Токио говорят, что поездка главы российского правительства вызывает "большое сожаление".
Kyodo News отмечает, что последний раз глава правительства РФ, тогда это был Дмитрий Медведев, посещал спорные острова в августе 2019 года.
По данным правительства РФ, Мишустин на Итурупе ознакомился с работой рыбоперерабатывающих предприятий.
Позже российское посольство в Токио разместило в Facebook комментарий посла.
"Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", – заявили российские дипломаты.
Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако тогдашний секретарь кабинета министров Японии, а теперь премьер-министр Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.
В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.
На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.
1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.