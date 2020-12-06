"Знайте свои границы и "красные линии". В МИД РФ отреагировали на инструкции Госдепа о жителях Курил

Из обнародованных правил проведения розыгрышей Green Card следует, что Государственный департамент CША считает родившихся на Южных Курилах уроженцами Японии. В Министерстве иностранных дел РФ назвали Соединенные Штаты "ревизионистской державой".

Территориальный спор вокруг южной части Курил между Москвой и Токио до сих пор не решен Фото: depositphotos.com

В министерстве иностранных дел РФ после обнародованной инструкции розыгрыша Green Card призвали США не переходить "красные линии". Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Из правил проведения розыгрышей Green Card следует, что Государственный департамент CША считает родившихся на Южных Курилах уроженцами Японии. "Люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп [южная часть Курил], относятся к Японии. Родившиеся на Южном Сахалине относятся к России", – сказано в инструкции для желающих иммигрировать в США.

"Нужно еще одно доказательство, что США – ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии", – заявили в МИД РФ.

Нужно ещё одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм.



Знайте свои границы и «красные линии». pic.twitter.com/bckJmbJaLD — МИД России (@MID_RF) December 6, 2020

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года глава России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ноябре, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.