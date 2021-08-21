Власти России хотят создать на спорных с Японией островах "практически офшор"

"Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое. Второе – не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов", – сказал чиновник.

По его словам, будет внесено предложение о том, чтобы "минимально в течение 10 лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет".

РБК отмечает, что согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах поручил представить премьер-министр Михаил Мишустин во время визита на острова 26 июля.