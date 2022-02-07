Санкции, которые США введут против РФ в случае вторжения в Украину, затронут экономику Китая – советник Байдена

"Санкции, которые мы собираемся ввести, на самом деле повлияют на Китай, потому что они ударят по финансовой системе России, которая, конечно же, затрагивает и китайскую экономику, и поэтому у Китая будет выбор: соблюдать санкции или нет. Если он решит их не соблюдать, то, конечно, есть штрафы, которые начисляются за это. Но в целом, с нашей точки зрения, в конечном итоге Пекин будет нести часть цены за российское вторжение в Украину", – заявил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.