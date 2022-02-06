Советник Байдена не исключает, что РФ может аннексировать оккупированные территории Донбасса

По словам Салливана, "военная эскалация или вторжение в Украину может произойти в любой момент".

"Мы считаем, что Россия создала возможности для проведения крупной военной операции в Украине, и мы усердно работали над подготовкой ответа. Президент Байден сплотил наших союзников, укрепил и успокоил наших партнеров на восточном фланге. Он оказал материальную поддержку Украине и предлагал России дипломатический путь. Но в любом случае мы готовы, наши союзники готовы, и мы пытаемся помочь украинскому народу тоже подготовиться", – заявил советник Байдена.

Он заявил, что "действия России могут принимать различные формы, включая возможность аннексии оккупированных территорий на востоке Украины, известных как Донбасс, или они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию".

"Или они могут совершить полномасштабное вторжение в Украину. И отчасти причина того, что мы так интенсивно работали в течение последних нескольких месяцев, заключается не только в том, чтобы подготовиться к одному непредвиденному случаю, но и в том, чтобы подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам и работать с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев", – заявил Салливан.