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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Байдена не исключает, что РФ может аннексировать оккупированные территории Донбасса

Салливан: Мы считаем, что Россия создала возможности для проведения крупной военной операции в Украине
Салливан: Мы считаем, что Россия создала возможности для проведения крупной военной операции в Украине
Фото: EPA

Действия России против Украины могут принять разные формы, включая аннексию временно оккупированных территорий Донбасса, считает советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в эфире канала NBC 6 февраля.

По словам Салливана, "военная эскалация или вторжение в Украину может произойти в любой момент".

"Мы считаем, что Россия создала возможности для проведения крупной военной операции в Украине, и мы усердно работали над подготовкой ответа. Президент Байден сплотил наших союзников, укрепил и успокоил наших партнеров на восточном фланге. Он оказал материальную поддержку Украине и предлагал России дипломатический путь. Но в любом случае мы готовы, наши союзники готовы, и мы пытаемся помочь украинскому народу тоже подготовиться", – заявил советник Байдена.

Он заявил, что "действия России могут принимать различные формы, включая возможность аннексии оккупированных территорий на востоке Украины, известных как Донбасс, или они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию".

"Или они могут совершить полномасштабное вторжение в Украину. И отчасти причина того, что мы так интенсивно работали в течение последних нескольких месяцев, заключается не только в том, чтобы подготовиться к одному непредвиденному случаю, но и в том, чтобы подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам и работать с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев", – заявил Салливан.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая. 

Теги: Россия, Джо Байден, Донбасс, Белый дом, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО, Джейк Салливан
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